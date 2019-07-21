ЦИК через суд добилась отмены решения о регистрации Онищенко кандидатом в Раду

Депутата должны были зарегистрировать кандидатом-мажоритарщиком в округе №93.

Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу ЦИК на решение Шестого апелляционного административного суда, обязывающего зарегистрировать депутата-беглеца Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты.

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«Решением Верховного Суда от 21 июля 2019 года апелляционная жалоба Комиссии на решение Шестого апелляционного административного суда от 17 июля 2019 года, которым ЦИК обязали зарегистрировать Онищенко А.Р. кандидатом в народные депутаты в ОИО № 93, удовлетворена. Упомянутое решение Шестого апелляционного административного суда отменено», – говорится в сообщении пресс-службы ЦИК в Facebook.

Как отмечается, Верховный Суд пришел к выводу, что обстоятельства, на которые ссылался Онищенко (а именно – изложенные в решении Печерского суда от 12 июля 2019 года, которым установлено, что депутат учился за границей), и которые были признаны Шестым апелляционным административным судом вновь открывшимися, существовали на момент принятия судебного решения, о пересмотре которого просил заявитель, были ему известны, он был участником этих событий и, кроме того, во время рассмотрения дела занимал активную позицию относительно доказанности этих обстоятельств в суде».

Верховный Суд, как сообщается, в своем решении установил, что предоставление ненадлежащей правовой оценки установленным фактическим обстоятельствам дела привело Шестой апелляционный административный суд к ошибочному выводу.

18 июля сообщалось, что Суд во второй раз разрешил народному депутату-беглецу Александру Онищенко баллотироваться в Верховную Раду из-за «вновь раскрывшихся обстоятельств».

Ранее, 15 июня ЦИК отказал Онищенко в регистрации кандидатом в нардепы, поскольку в течение последних 5 лет он не проживал в Украине. Онищенко обжаловал это решение и 21 июня Шестой апелляционный админсуд обязал Центризбирком зарегистрировать его кандидатом.

25 июня ЦИК повторно отказала Онищенко, а Верховный суд признал правомерным отказ в регистрации нардепа-беглеца кандидатом на выборах в Верховную Раду.