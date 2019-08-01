Зеленский уволил начальника СБУ в Запорожской области

Соответствующий указ Владимира Зеленского размещен на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Хилько с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Запорожской области.

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Указ №572/2019 от 1 августа размещен на сайте главы государства.

«Уволить Хилько Александра Анатольевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, Хилько был назначен на должность начальника управления СБУ в Запорожской области президентом Петром Порошенко в феврале 2017 года.