Зеленский уволил начальника СБУ в Запорожской области
16:37, 01 августа 2019Политика
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Соответствующий указ Владимира Зеленского размещен на сайте главы государства.
Зеленский уволил начальника управления СБУ в Запорожской области / фото president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Хилько с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Запорожской области.
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Указ №572/2019 от 1 августа размещен на сайте главы государства.
«Уволить Хилько Александра Анатольевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области», - говорится в документе.
Как сообщал УНИАН, Хилько был назначен на должность начальника управления СБУ в Запорожской области президентом Петром Порошенко в феврале 2017 года.
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