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"Он хотел власти": религиовед объяснил обвинения Филарета в адрес Епифания

14:15, 01 августа 2019
Политика
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Филарет выступил против ПЦУ / фото УНИАН

В некоторых приходах Православной церкви Украины действительно случаются конфликты из-за храмовых помещений между сторонниками ПЦУ и "восстановленной" УПЦ Киевского патриархата.

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Но это "единичные случаи", - рассказал религиовед Руслан Халиков. Он прокомментировал обвинения в "рейдерской атаке", которые почетный патриарх Филарет выдвинул против ПЦУ и лично митрополита Епифания, передает «Обозреватель».

Халиков отметил, что сейчас идет переходный процесс: приходы бывшего Киевского патриархата, бывшей автокефальной церкви и некоторые приходы Московского патриархата вливаются в новую ПЦУ.

"В некоторых приходах возникают конфликты, потому что часть прихожан поддерживает одну сторону, часть – другую. А теперь "благодаря" Филарету есть еще третья сторона, которую поддерживает треть", – пояснил религиовед.

На вопрос, чего хочет добиться Филарет своими заявлениями, эксперт ответил: "Власти. Он хотел, чтобы его признали патриархом все православные, объединить под своим контролем всю православную общину Украины. Не получилось. Теперь он пытается избрать для этого другой способ".

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Теги: #Филарет#Епифаний