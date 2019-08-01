Порошенко прокомментировал усиление Медведчука: "при мне он голову не мог поднять"

По словам Порошенко, во времена его президентства Медведчук не пытался баллотироваться на выборах и обеспечивать себе столь мощное медийное влияние.

Бывший президент Петр Порошенко заявил, что в период его президентства глава политсовета "Оппозиционной платформы", кум Путина Виктор Медведчук не имел такого большого влияния, которое имеет сейчас.

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Такое заявление он сделал в интервью «Украинской правде», отвечая на вопрос журналистов. В частности, Порошенко прокомментировал результаты выборов в Раду, где Медведчук теперь будет иметь представительство в 13%.

«При Порошенко он [Медведчук] этого не имел. При Порошенко он даже не баллотировался! При Порошенко он даже не пытался обеспечить такое влияние на информационные каналы!», - подчеркнул экс-президент.

Журналисты, в ответ, указали, что именно в период пребывания Порошенко на посту президента Медведчук приобрел каналы «112» и «NewsOne».

«А кому принадлежал 112? У кого он его приобрел? Может я запутался? Можно я вам расскажу, кому принадлежал 112, если вы не знаете? У меня есть определенные основания утверждать, что владелец 112 не изменился. Независимо от того, оформлялся ли он на какого-то немца, или на другого человека, он принадлежит сейчас кому? Путину де-факто. И решения принимает кто? Путин, если вы не знали. И раньше решения принимал Путин», - ответил бывший президент.

На вопрос, почему он не мог противодействовать Медведчуку, Порошенко ответил: «А почему я не мог противодействовать? Медведчук при мне голову не мог поднять! Извините, пожалуйста...».

Порошенко отметил, что именно после выборов окружение Медведчука приобрело канал «ЗИК».

«Вот здесь это произошло уже после президентских выборов. Переход права собственности канала, у которого есть влияние на Западную Украину и достаточно серьезное. Кому? Путину. Медведчука нет, есть Путин. А Медведчук является его представителем. И при Порошенко Медведчук 13% не набирал. А сейчас набрал. При моем президентстве он не набирал», – указал он.

Экс-президент также прокомментировал расследование «Украинской правды» о ситуации на рынке сжиженного газа, где не без поддержки СБУ закрепился Медведчук.

По словам Порошенко, никаких интересов или позиций на рынке сжиженного газа у него нет.

Ранее сообщалось, что первое заседание Рады VIII созыва откроет экс-соратник кума Путина.