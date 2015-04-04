Уничтожение документов не спасет судей-коррупционеров - Наливайченко

Председатель СБУ Валентин Наливайченко заявляет, что авария на водопроводе в здании Высшего совета юстиции, в результате которой были повреждены личные дела судей, не поможет судьям-коррупционерам избежать ответственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в учебном центре Национальной гвардии.

“Очищение судейского корпуса состоится. У нас не бывает потопов, и архивы не горят относительно коррупции судей. Все, кто должны ответить, будут отвечать”, - подчеркнул Наливайченко.

По словам председателя СБУ, к уничтожению документов из-за якобы аварии чиновники прибегают не впервые. “Это старые приемчики коррупционеров. Это уже не первый раз. «Укрзализныця» пыталась, когда мы уголовно преследовали предыдущее руководство. Они пытались горячей водой затопить свою документацию. Но их не спасло это. Не спасет и этих”, - сказал Наливайченко.