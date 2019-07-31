Президент назначил новым главой Черкасской ОГА Игоря Шевченко

Соответствующий указ от 30 июля размещен на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Игоря Шевченко на должность председателя Черкасской областной государственной администрации. Читайте такжеЗеленский предложил сделать несколько дорог на Черкащине национальными Соответствующий указ №563/2019 от 30 июля размещен на сайте главы государства. «Назначить Шевченко Игоря Юрьевича главой Черкасской областной государственной администрации», - говорится в документе. Как сообщал УНИАН, 24 июня Зеленский уволил Александра Вельбивца с должности председателя Черкасской облгосадминистрации. Сегодня, 31 июля, президент анонсировал назначение нового председателя Черкасской ОГА. *** Игорь Шевченко - 1972 года рождения, юрист и предприниматель. Окончил Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова, Черкасский коммерческий техникум по специальности правоведение и Национальный университет «Одесская юридическая академия» по специальности правоведение.

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