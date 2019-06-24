цей матеріал доступний українською

Зеленский уволил глав еще трех ОГА и назначил исполняющих обязанности

14:33, 24 июня 2019
Политика
418 0
Зеленский уволил глав Житомирской, Ривненской и Черкасской ОГА / фото t.me/PresidentZelenskij

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Игоря Гундича, Алексея Муляренко, Александра Вельбивца от должностей председателей Житомирской, Ривненской, Черкасской облгосадминистраций и назначил исполнять обязанности председателей их заместителей - Ярослава Лагуту, Тараса Высоцкого и Игоря Тимошенко.

Читайте такжеЗеленский назначил временных руководителей 12 ОГА

В частности, указом №425/2019 Зеленский освободил Гундича от должности председателя Житомирской областной государственной администрации, указом №426/2019 - Муляренко от должности председателя Ривненской ОГА, указом №427 / 2019 - Вельбивца от должности председателя Черкасской ОГА.

Следующими тремя указами президент назначил временно исполняющих обязанности глав Житомирской, Ривненской, Черкасской ОГА.

Так, исполнение обязанностей председателя Житомирской и Черкасской облгосадминистраций временно возложено на заместителей председателей этих ОГА - Ярослава Лагуту и Игоря Тимошенко. Временно исполняющим обязанности председателя Ривненской ОГА назначен первый заместитель председателя ОГА Тарас Высоцкий.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Владимир Зеленский