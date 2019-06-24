Зеленский уволил глав еще трех ОГА и назначил исполняющих обязанности

Соответствующие указы от 24 июня размещены на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Игоря Гундича, Алексея Муляренко, Александра Вельбивца от должностей председателей Житомирской, Ривненской, Черкасской облгосадминистраций и назначил исполнять обязанности председателей их заместителей - Ярослава Лагуту, Тараса Высоцкого и Игоря Тимошенко.

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В частности, указом №425/2019 Зеленский освободил Гундича от должности председателя Житомирской областной государственной администрации, указом №426/2019 - Муляренко от должности председателя Ривненской ОГА, указом №427 / 2019 - Вельбивца от должности председателя Черкасской ОГА.

Следующими тремя указами президент назначил временно исполняющих обязанности глав Житомирской, Ривненской, Черкасской ОГА.

Так, исполнение обязанностей председателя Житомирской и Черкасской облгосадминистраций временно возложено на заместителей председателей этих ОГА - Ярослава Лагуту и Игоря Тимошенко. Временно исполняющим обязанности председателя Ривненской ОГА назначен первый заместитель председателя ОГА Тарас Высоцкий.