Украинский интерес. Неожиданная уступка, вежливый отказ и откровения Бацьки

В газовом вопросе Россия пошла на уступки на высшем уровне. Владимир Путин лично санкционировал сохранение 100-долларовой скидки на газ для «Нефтегаза Украины» на ближайший квартал, да и принцип «бери или плати» до 30 июня работать для нашей страны не будет. Непривычно, но факт: готовность Украины отказаться с начала апреля от закупок российского газа сыграла свою роль, и на ближайшие три месяца цена «голубого золота» установлена на уровне 248 долларов за тысячу километров. Год назад, если кто запамятовал, «Газпром» бескомпромиссно требовал от нашей страны за аналогичный объем на 200 долларов больше. Но падение цены нефти и изменение позиции Европейского Союза серьезно изменили ситуацию. ЕС пытается быть «честным брокером», уравновешивая интересы в цепочке от добычи до потребления российского газа.

Непосредственного отношения к Украине договоренности в Лозанне относительно сворачивания ядерной программы Ирана не имеют, но могут изменить конъюнктуру на мировом энергетическом рынке, что пойдет нашей стране на руку. По крайней мере, в той части, что Россия будет получать меньше средств от продажи своих энергетических ресурсов. Да и Соединенные Штаты, избавившись от многолетней головной боли в районе Персидского залива, смогут обратить больше внимания на ситуацию на Донбассе. Любители конспирологических раскладов, впрочем, не исключают, что Вашингтон разменял развязывание рук России на востоке Украины на сворачивание ядерной программы Ирана.

В любом случае во внешней политике универсальный рецепт достижения успеха – это энергичные и эффективные действия, а не расчет на получение чудо-бонусов от выгодной конъюнктуры. Руководство нашей страны убедилось в этом на собственном опыте. Министр иностранных дел председательствующей в ЕС Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что на саммите «Восточного партнерства» в Риге в мае наша страна может рассчитывать на упрощение, а не отмену визового режима с Европейским Союзом. К сожалению, ни грядущее экстренное назначение вице-премьера по вопросам евроинтеграции, ни очередной «законодательный прорыв» не изменят ситуации, которая для Украины складывается не слишком удачно. России удалось нащупать ахиллесову пяту ЕС – гипотетический поток беженцев из Украины, и в Кремле умело раздувают эту тему. Не в пользу официального Киева и слишком медленный темп давно обещанных Брюсселю преобразований.

Полагаю, даже ставшее ритуальным для украинских политиков посещение Берлина (1-2 апреля там побывал Арсений Яценюк) не сможет изменить ситуацию накануне саммита «Восточного партнерства» к лучшему. Промедление с реформами лишает наших европейских союзников аргументов для дискуссии с российскими симпатиками внутри Европейского Союза.

Готовится к саммиту в Риге и Александр Лукашенко, ведь Беларусь также является членом «Восточного партнерства», и Александр Григорьевич весьма заинтересован вернуться в большую политику. Его подстегивают нерадужная экономическая ситуация (хотя через Беларусь в обход санкций идут товары в Россию) и запланированные на осень очередные президентские выборы, на которых он будет фаворитом, но хочет к победе присовокупить международное признание. Отсюда и несколькочасовое общение с агентством Bloomberg, в котором нашлось место и критике Украины за пассивность во время аннексии Крыма, и призыву к США активнее вмешаться в урегулирование на Донбассе, и демонстрация готовности защищаться в случае агрессии России, и утверждение, что «в Европе есть диктаторы хуже Лукашенко».

Евгений Магда