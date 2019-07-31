Зеленский анонсировал назначение нового главы Черкасской ОГА

Кандидатом на должность главы Черкасской Облгосадминистрации является Игорь Шевченко.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал на сегодня назначение нового председателя Черкасской областной государственной администрации.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в рамках рабочей поездки в Черкассы.

«Сегодня уже скоро мы назначим нового председателя ОГА», - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, 24 июня Зеленский уволил Александра Вельбивца с должности главы Черкасской облгосадминистрации.

Кандидатом на должность нового председателя Черкасской ОГА является Игорь Шевченко.