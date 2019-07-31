Зеленский анонсировал назначение нового главы Черкасской ОГА
15:57, 31 июля 2019Политика
140 0
Кандидатом на должность главы Черкасской Облгосадминистрации является Игорь Шевченко.
Владимир Зеленский анонсировал назначение нового руководителя Черкасской ОГА / УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал на сегодня назначение нового председателя Черкасской областной государственной администрации.
Читайте такжеЗеленский отказался принять в подарок свой собственный бюст (видео)
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в рамках рабочей поездки в Черкассы.
«Сегодня уже скоро мы назначим нового председателя ОГА», - сказал президент.
Как сообщал УНИАН, 24 июня Зеленский уволил Александра Вельбивца с должности главы Черкасской облгосадминистрации.
Кандидатом на должность нового председателя Черкасской ОГА является Игорь Шевченко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter