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Зеленский анонсировал назначение нового главы Черкасской ОГА

15:57, 31 июля 2019
Политика
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Владимир Зеленский анонсировал назначение нового руководителя Черкасской ОГА / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал на сегодня назначение нового председателя Черкасской областной государственной администрации.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в рамках рабочей поездки в Черкассы.

«Сегодня уже скоро мы назначим нового председателя ОГА», - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, 24 июня Зеленский уволил Александра Вельбивца с должности главы Черкасской облгосадминистрации.

Кандидатом на должность нового председателя Черкасской ОГА является Игорь Шевченко.

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Теги: #Владимир Зеленский#Черкасская область