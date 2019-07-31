Зеленский отказался принять в подарок свой собственный бюст (видео)
15:27, 31 июля 2019Политика
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Глава государства подчеркнул, что президент – «это не портрет, а человек».
Зеленскому не понравился его собственный бюст / Youtube, ILDANA TRK
Во время визита в Черкассы президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, который хотели презентовать ему журналисты.
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Видео инцидента появилось в сети. На нем можно видеть, как Зеленскому дарят бюст со следами губной помады.
"Где вы это взяли? Это ужас! Я это увидел в Интернете, не надо мне это передавать", - отреагировал на предложение президент.
Зеленский подчеркнул, что президент – «это не портрет, а человек», и бюст ему не нужен.
Ранее Владимир Зеленский уволил Короля Артура с должности главы РГА на Луганщине. Соцсети отреагировали на новость шутками.
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