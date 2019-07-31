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Зеленский отказался принять в подарок свой собственный бюст (видео)

15:27, 31 июля 2019
Политика
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Зеленскому не понравился его собственный бюст / Youtube, ILDANA TRK

Во время визита в Черкассы президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, который хотели презентовать ему журналисты.

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Видео инцидента появилось в сети. На нем можно видеть, как Зеленскому дарят бюст со следами губной помады.

"Где вы это взяли? Это ужас! Я это увидел в Интернете, не надо мне это передавать", - отреагировал на предложение президент.

Зеленский подчеркнул, что президент – «это не портрет, а человек», и бюст ему не нужен.

Ранее Владимир Зеленский уволил Короля Артура с должности главы РГА на Луганщине. Соцсети отреагировали на новость шутками.

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Теги: #Черкассы#Владимир Зеленский