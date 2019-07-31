В Минске проходит заседание Контактной группы по Донбассу
14:34, 31 июля 2019Политика
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Украинская сторона ТКГ планировала предложить на этом заседании открыть КПВВ «Золотое» на время ремонтных работ моста в Станице Луганской.
В Минске проходит заседание ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе / belarushotels.by
В Минске проходит заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
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Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.
«В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы», - написала она.
Как сообщал УНИАН, ранее Олифер заявляла, что украинская сторона ТКГ на переговорах в Минске 31 июля предложит открыть контрольный пункт въезда-выезда «Золотое» в Луганской области на время ремонтных работ моста в Станице Луганской.
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