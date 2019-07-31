В Украину вернули моряка, который три года находился в Ливии под стражей
Украинский моряк, которого в Ливии обвиняли в совершении правонарушения, и который содержался там под стражей с 2016 года, вернулся в Киев.
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Об этом сообщил государственный секретарь МИД Андрей Заяц на своей странице в Twitter.
«Благодаря усилиям украинских дипломатов сегодня в Киев из Ливии вернулся украинский моряк, который обвинялся в совершении правонарушения и находился там с 2016 года», – говорится в сообщении.
Он также отметил, что сейчас отечественное МИД работает над наискорейшим возвращением домой из Ливии и других стран всех украинских моряков.
Благодаря усилиям укр дипломатов сегодня в Киев из Ливии вернулся украинский моряк, который обвинялся в совершении правонарушения и находился там с 2016 года. Работаем, чтобы как можно скорее вернуть домой из Ливии и других стран всех украинских моряков!— Andriy Zayats (@ZayatsAz) July 31, 2019