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В Украину вернули моряка, который три года находился в Ливии под стражей

13:21, 31 июля 2019
Политика
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Флаги Ливии, иллюстрация / REUTERS

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Об этом сообщил государственный секретарь МИД Андрей Заяц на своей странице в Twitter.

«Благодаря усилиям украинских дипломатов сегодня в Киев из Ливии вернулся украинский моряк, который обвинялся в совершении правонарушения и находился там с 2016 года», – говорится в сообщении.

Он также отметил, что сейчас отечественное МИД работает над наискорейшим возвращением домой из Ливии и других стран всех украинских моряков.

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Теги: #Украина#моряки