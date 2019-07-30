В ФСБ видят опасность от раздачи паспортов жителям ОРДЛО – Черныш

В России ввели дополнительные проверки насчет раздачи паспортов жителям ОРДЛО.

Сотрудники Федеральной службы безопасности пишут докладные записки внутри системы ФСБ о том, что они видят в выдаче российских паспортов членам незаконных вооруженных формирований с оккупированных территорий опасность для России.

Читайте такжеПревратить Донбасс в "черную дыру": журналист объяснил цель "паспортного" указа Путина

Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, передает «Прямой».

"Некоторые работники Федеральной службы безопасности пишут докладные записки внутри системы ФСБ о том, что они видят в выдаче российских паспортов членам незаконных вооруженных формирований с оккупированных территорий опасность уже теперь для российского общества. Поэтому сейчас ввели дополнительные проверки. То есть сначала говорили, что мы вам дадим паспорта, а теперь ограничили", - сказал Черныш.

Он отметил, что первые люди, которые получали паспорта – это так называемые функционеры оккупационных администраций и их надо привязывать к оккупационным администрациям российскими паспортами.

"А люди обычные десять раз сейчас думают, стоит или не стоит. И, мне кажется, у вас кто-то в эфире говорил о том, что есть уже люди, которые говорят: мне такой паспорт не нужен, потому что он мне ничего не дает, и я хочу ездить в Украину, и я думаю, что может быть проблема...", - добавил Черныш.