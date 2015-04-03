Ляшко оказался миллионером с двумя дорогими автомобилями (документ)

Об этом свидетельствуют данные декларации политика, которая опубликована на сайте Верховной Рады Украины.

174 тысячи из этой суммы Ляшко получил как зарплату, а еще 840 тысяч от продажи имущества.

У депутата есть земельный участок площадью 1,26 га, две квартиры (96 и 367 кв. м соответственно), гараж и еще какая-то недвижимость на 183 квадрата.

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На Ляшко записаны два автомобиля: Тойота "Прадо" (2004) и Мерседес Бенц (2006).

Вкладов в банках у главного "радикала" нет, но есть вклад в уставный капитал газеты "Политика" - 6,3 тысячи гривен.

67 тысяч гривен в 2014 году Ляшко потратил на добровольное страхование.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2014 году совокупный доход председателя Верховной Рады Украины Владимира Гройсмана и членов его семьи составил почти 3 миллиона гривень.