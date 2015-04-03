Ляшко оказался миллионером с двумя дорогими автомобилями (документ)
Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко за 2014 год заработал более миллиона гривен.
Об этом свидетельствуют данные декларации политика, которая опубликована на сайте Верховной Рады Украины.
174 тысячи из этой суммы Ляшко получил как зарплату, а еще 840 тысяч от продажи имущества.
У депутата есть земельный участок площадью 1,26 га, две квартиры (96 и 367 кв. м соответственно), гараж и еще какая-то недвижимость на 183 квадрата.
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На Ляшко записаны два автомобиля: Тойота "Прадо" (2004) и Мерседес Бенц (2006).
Вкладов в банках у главного "радикала" нет, но есть вклад в уставный капитал газеты "Политика" - 6,3 тысячи гривен.
67 тысяч гривен в 2014 году Ляшко потратил на добровольное страхование.
Напомним, ранее сообщалось, что в 2014 году совокупный доход председателя Верховной Рады Украины Владимира Гройсмана и членов его семьи составил почти 3 миллиона гривень.