В МИД осуждают насилие против участников мирного протеста в Москве

В ведомстве заявляют, что Кремль «откровенно издевается» над теми европейскими государствами, которые позволили российским представителям вернуться в ПАСЕ.

В Министерстве иностранных дел Украины осуждают насилие против участников масштабной акции мирного протеста, которая состоялась 27 июля в центре Москвы в поддержку регистрации независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.

Об этом говорится в комментарии по поводу подавления мирных протестов в Москве, обнародованном на сайте внешнеполитического ведомства.

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«Варварское избиение собственных граждан, многочисленные аресты и задержания, применение искусственных и дискриминационных предвыборных фильтров, призванных обеспечить участие в выборах исключительно «удобных кандидатов», доказывает несостоятельность российской власти обеспечить демократическое волеизъявление, демонстрирует ее страх перед реальной политической конкуренцией», - отметили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что такими системными нарушениями фундаментальных свобод и прав человека - на свободу слова и мирный протест - Кремль «откровенно издевается над теми европейскими государствами и политиками, которые недавно позволили российским представителям вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы».

«Для нас очевидно, что Россия не относится к демократическому сообществу, а является государством-изгоем. Именно поэтому решительно осуждаем массовые репрессии, к которым прибег Кремль в последние дни», - говорится в комментарии. В МИД также ожидают такого же решительного осуждения действий российской власти со стороны других представителей европейского и евроатлантического сообщества.

По данным СМИ, 27 июля в Москве во время акции оппозиции против недопуска независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу были задержаны более тысячи человек. Акция не была согласована с городскими властями