Рогозин о западных СМИ: "что-то буржуи запаниковали"

Автор статьи полагает, что две главные угрозы для Запада – "российский империализм и переселение мусульманских масс".

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"Несмотря на то, что наша экономическая ситуация по-прежнему лучше, чем в России, история учит нас тому, что не раз экономически более слабый противник уничтожал экономически более сильного. Что касается военной сферы, то наше и без того слабое положение ослабляется еще больше"… Что-то буржуи запаниковали", — написал Дмитрий Рогозин, цитируя фрагмент статьи из Reflex.