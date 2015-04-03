Рогозин о западных СМИ: "что-то буржуи запаниковали"
11:35, 03 апреля 2015Политика
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Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин прокомментировал на своей странице в Facebook статью чешского издания Reflex.
Дмитрий Рогозин / УНИАН
Автор статьи полагает, что две главные угрозы для Запада – "российский империализм и переселение мусульманских масс".
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"Несмотря на то, что наша экономическая ситуация по-прежнему лучше, чем в России, история учит нас тому, что не раз экономически более слабый противник уничтожал экономически более сильного. Что касается военной сферы, то наше и без того слабое положение ослабляется еще больше"… Что-то буржуи запаниковали", — написал Дмитрий Рогозин, цитируя фрагмент статьи из Reflex.
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