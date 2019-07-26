ГБР поможет Генпрокуратуре и НАБУ разобраться с судьями Окружного админсуда

В настоящее время сотрудников ГБР на допросы не вызывали.

Директор ГБР Украины Роман Труба заявил, что Бюро будет способствовать Генеральной прокуратуре и НАБУ в установлении обстоятельств возможного вмешательства судей в свою деятельность.

Об этом сообщил Труба в своем Telegram-канале.

Читайте также"Не уверен в победе - лучше заболей": НАБУ обнародовало записи разговоров судей Окружного суда" (видео)«Сегодня представители НАБУ и ГПУ обнародовали информацию относительно возможного вмешательства судей в деятельность Государственного бюро расследований: в досудебное расследование в рамках уголовного производства, а также в проведении конкурсов, в частности – ликвидации второй конкурсной комиссии. Мы готовы предоставить нашим коллегам необходимую информацию и способствовать установлению всех обстоятельств», - написал директор ГБР.

В то же время он отметил, что в настоящее время работников ГБР на допросы не вызывали.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 июля, на совместном брифинге с директором НАБУ Артемом Сытником руководитель Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что ГПУ зафиксировала противоправное влияние Окружного административного суда Киева на принятие решений Конституционным судом, Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия, а также влияние на деятельность министерств, ведомств и работу Государственного бюро расследований.