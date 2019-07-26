Климкин убежден, что ЕСПЧ оправдает осужденного в Италии нацгвардейца Маркива

Глава МИД подчеркнул, что в деле Маркива отсутствуют какие-либо доказательства.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин убежден, что Европейский суд по правам человека оправдает бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, приговоренного в Италии к 24 годам заключения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сказал во время публичного обсуждения в Veteran Hub.

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"Нам всем понятно, что решения последующих инстанций будут другими, и то, что происходит - это результат сознательных и очень целеустремленных российских усилий и раскрутки", - заявил Климкин.

В частности, по его убеждению, "когда мы пойдем в кассацию и потом в ЕСПЧ - он его оправдает, поскольку никаких доказательств там по определению нет".

"Что меня в этом беспокоит, - поскольку мы знаем, что в результате мы выйдем на позитив, что Виталий проведет еще некоторое очень серьезное время в тюрьме. Это реально мне болит. И это сознательная российская операция. И люди, которые это поддерживали для того, чтобы запугать всех остальных", - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН, заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера, гражданина Италии Андреа Роккелли и его российского партнера Андрея Миронова под Славянском 24 мая 2014 года.

По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла в результате артобстрела со стороны российско-террористических войск. В Нацгвардии отметили, что в 2014 году в батальоне имени Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.

12 июля 2019 года Маркива в Италии приговорили к 24 годам заключения, тогда как итальянский прокурор Андреа Дзанончелли требовал 17 лет. Решение суд огласил без мотивировочной части. Также Маркива обязали выплатить компенсацию семье погибшего.

13 июля адвокат нацгвардейца Рафаэле Дела Валле заявил, что решение по апелляции на приговор Маркиву могут принять в следующем году.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил руководству МИД и Генпрокуратуры срочно заняться вопросом возврата Маркива на родину.