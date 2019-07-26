Моряки с задержанного СБУ российского танкера вернулись в Москву

Сегодня рано утром экипаж судна, на борту которого находился экипаж судна, приземлился в аэропорту Домодедово.

Члены экипажа российского танкера NEYMA, задержанного Службой безопасности Украины в Измаиле Одесской области, вернулись в Москву.

Об этом сообщает РБК.

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Самолет, на борту которого находился экипаж судна, приземлился в московском аэропорту Домодедово в 3:37 по местному времени.

Моряки прилетели рейсом из столицы Молдовы Кишинева.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июля, СБУ сообщила, что совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в конце ноября прошлого года.

СБУ отпустила экипаж танкера NEYMA в Россию, поскольку моряки не нарушали норм Морское право и законы Украины, поэтому оснований для их задержания установлено не было. Судно тем временем остается в Измаиле.