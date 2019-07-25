В МИД убеждены, что удастся дожать Кремль насчет освобождения украинских моряков

Сегодня двое украинских моряков отмечают дни рождения - Роман Мокряк и Вячеслав Зинченко.

В Министерстве иностранных дел Украины выражают уверенность, что удастся дожать Кремль в вопросе освобождения захваченных в ноябре 2018 года 24 украинских моряков.

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Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок сообщил в микроблоге Twitter.

В частности, он поздравил с днем рождения украинских моряков Романа Мокряка, которому сегодня исполняется 33 года, и Вячеслава Зинченко, которому исполняется 21 год.

Заместитель министра отметил, что героизмом украинских моряков "гордится вся Украина и весь цивилизованный мир!".

Также он сообщил, что Офис президента Украины, МИД, все другие государственные органы и международное сообщество продолжают борьбу за их возвращение домой.

"Мы не остановимся, и в конце концов дожмем Кремль!" - подчеркнул Божок.