В России прокомментировали информацию о решении по поводу освобождения украинских моряков

Ранее Денисова сообщила, что договоренность о возвращении Украине захваченных Россией в плен моряков достигнута и проводится оформление последних документов.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляет, что решения по поводу освобождения украинских военнопленных моряков пока нет.

Как сообщает ТАСС, Москалькова не подтвердила слова уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой о достижении договоренности об освобождении моряков.

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"Людмила Денисова обратилась через МИД в ФСБ с просьбой заменить меру пресечения украинским морякам в виде лишения свободы на меру пресечения в виде поручительства и предложила себя поручителем. Ни о каких решениях по этому вопросу мне не известно", - сказала Москалькова журналистам.

Ранее Денисова заявляла, что договоренность о возвращении Украине захваченных Россией в плен украинских моряков достигнута и проводится оформление последних документов.

Позже она уточнила, что на данный момент ведутся переговоры о возвращении украинских военнопленных моряков в рамках исполнения решения Международного трибунала ООН.