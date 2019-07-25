Politico: Новая власть Украины должна очистить СБУ от коррупции

Украинская спецслужба отчитывается только перед президентом, поэтому у Киева появился шанс наконец-то улучшить ее.

Как и большинство хороших актеров Владимир Зеленский взялся за роль, которая станет для него вызовом. Он стал президентом Украины после решительной победы, несмотря на отсутствие какого-либо политического опыта. Потом его политическое движение получил абсолютное большинство на парламентских выборах.

Теперь, когда рычаги власти в его руках, украинский президент оказался перед вызовом, который многие считают заданием, невозможным выполнить. Речь идет о реформировании хронически коррумпированной Службы безопасности Украины, — пишет Politico.

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Издание добавляет, что СБУ стала преемницей советского КГБ и унаследовала от него свой начальный персонал, структуру и методы действия. Годами ее шпионы оказывались причастными к ряду коррупционных скандалов: больших и малых, - а также к убийствам и незаконной продаже оружия. Западные чиновники говорят, что СБУ до сих пор тесно сплетена как с украинскими олигархами, так и с политическим классом.

Зеленский одержал победу на выборах на фоне обещаний покончить с коррупционной культурой в Украине. Много политических обозревателей видят реструктуризацию службы безопасности важным испытанием как его желания, так и способности воплотить обещанное. Кроме того, это та проблема, которая может определить успех Зеленского в приближении своей страны к Западу.

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Годами ЕС и США подталкивали власть Украины взяться за проблемы в СБУ. В частности, эта тема играла центральную роль в совещательной миссии ЕС со дня ее запуска на украинской территории в 2014 году. Однако, все это не сработало.

«Мы никогда не получали должного ответа от политических элит. СБУ отчитываются перед одним человеком – президентом. И это делает систему очень политизированной», - сказал изданию неназванный европейский дипломат.

«В переводе» это означает, что предшественник Зеленского лично был заинтересован в том, чтобы спецслужбы оставались довольными. Украина неоднократно переживала последствия политических восстаний за последние почти 30 лет. Но СБУ, в котором работает более 30 тысяч человек по всей стране, все это время оставалась непроницаемой для реформ. И это имеет особо необычный вид, если вспомнить, что коррупция в службе стала всем известной «тайной».

«СБУ никогда не трогали. Это единственный институт, в котором не проводилось никаких реформ», - сказала председатель «Центра противодействия коррупции» Елена Галушка.

Одна большая преграда – это война против России, которая до сих пор продолжается на востоке Украины. Бывший президент Петр Порошенко обещал побороть коррупцию в СБУ и реструктурировать службу, когда был избран в 2014 году. Он даже попросил НАТО и ЕС помочь разработать план реформ для СБУ. Но война с Россией вынудила процесс остановиться.

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Критики Порошенко также подозревают, что он не хотел отказываться от президентского контроля над могущественной службой, как того требовали в НАТО и ЕС, особенно перед выборами. Какой бы не была причина, СБУ продолжает вести свои дела так, как и раньше. Суть европейской и американской критики в адрес украинской спецслужбы заключается в том, что сама ее структура позволяет коррупции процветать.

В придачу к классическим функциям контрразведки и сбора разведывательных данных СБУ также ответственна за сферы, которыми в большинстве демократий входят в компетенцию правоохранительных органов. В частности, речь идет о расследовании коррупционных дел, экономических преступлений, а также о борьбе с организованной преступностью. Служба имеет эксклюзивное право устанавливать прослушку.

Широкий мандат СБУ делает ее крупнейшей в Европе службой безопасности. На нее работает 33 тысячи сотрудников. Поэтому она в восемь раз больше, чем служба внутренней безопасности MI5 в Великобритании.

«Это служба, которая даже близко не соответствует западным стандартам», - сказал Politico неназванный европейский дипломат.

Украинские журналисты тем временем продолжают регулярно разоблачать доказательства разгула коррупции в СБУ. Офицеров службы, чья зарплата составляет примерно 300-500 долларов в месяц, фотографируют в дорогих автомобилях. Один высокопоставленный чиновник СБУ, как оказалось, живет в квартире, стоимостью три миллиона долларов. Эта недвижимость была зарегистрирована на его родственника, который живет в селе.

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Украинские антикоррупционные активисты и западные дипломаты говорят, что подразделение СБУ, которое занимается борьбой с экономическими преступлениями, часто «трясет» местный бизнес.

«Бизнес очень страдает от коррупции», - сказал чиновник ЕС, добавив, что эти беспокойства отпугивают иностранных инвесторов, что замедляет развитие экономики Украины.

Украинские чиновники настаивают, что услышали этот сигнал и готовы реструктурировать СБУ даже несмотря на большое сопротивление.

«Мы соглашаемся, что Службу безопасности нужно реформировать», - сказала заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук недавно.

Украинские антикоррупционные активисты говорят, что если эта реформа не начнется в ближайшее время, тогда очень вероятно, что ее никогда не будет.