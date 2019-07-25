Политолог спрогнозировал, какой будет коалиция в новой Раде

Эксперт полагает, что, "Слуга народа" объединится с партией "Голос".

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, прокомментировал варианты коалиции, на которую может решиться политсила президента Владимира Зеленского − партия «Слуга народа».

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Об этом сообщает «Главред».

"Судя по всему, Слуга народа вполне может создать однопартийное большинство. У них такая возможность будет. Но, скорее всего, будет коалиция с партией «Голос». Если захочет, может присоединиться и Батькивщина, но - на условиях партии Слуга народа. Правила коалиционной игры и содержание коалиционного соглашения будет определять именно партия Слуга народа. Так или иначе, но большинство в партии Зеленского будет – или монопартийная, или в коалиции с Голосом", – утверждает он.