Италия не упомянула дело Маркива во время разговора Зеленского с Конте

Украинская сторона в коммюнике по итогам разговора упоминала о деле осужденного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива, а итальянская - нет.

Итальянская сторона в коммюнике по результатам телефонного разговора премьер-министра Италии Джузеппе Конте с украинским президентом Владимиром Зеленским не упомянула, что стороны обсуждали осужденного в Италии украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Коммюнике было опубликовано 24 июля.

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В сообщении указано, что Конте поздравил Зеленского с успехом его партии на парламентских выборах в Украине и заверил президента Украины в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, а также выступил за полную реализацию Минских соглашений.

"Премьер-министр, в частности, высоко оценил заявления президента Зеленского в пользу возобновления диалога, который мог бы создать условия для урегулирования конфликта в восточных регионах Украины", - говорится в коммюнике.

Также Конте высказал надежду, что в ближайшие месяцы удастся укрепить торгово-экономическое сотрудничество между Римом и Киевом.

По итогам разговора Зеленского с Конте Офис президента Украины сообщил, что лидеры обсудили дело Маркива. Зеленский предложил предложил правовую помощь Украины и выразил обеспокоенность неоправданно жестким решением суда, говорится в сообщении.