Командующий Силами спецопераций объяснил, почему не поприветствовал Зеленского на инаугурации (видео)

По словам Лунева, "это была чисто рефлекторная ошибка", а не демарш.

Командующий Силами специальных операций Игорь Лунев заявляет, что не нарочно не поприветствовал президента Владимира Зеленского во время его инаугурации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос журналистов, почему не отдал честь верховному главнокомандующему Зеленскому во время инаугурационной церемонии.

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"Никакого двойного дна в этих действиях нет. Это было на самом деле рефлекторное действие без какого-либо подтекста", - сказал Лунев.

Он пояснил, что те, кто проходил службу, знают, что при нахождении в развернутом строю в одну шеренгу рука к головному убору не прикладывается.

"Несмотря на то, что нас инструктировали, это была чисто рефлекторная моя ошибка", - отметил Лунев и добавил, что демарша в его действиях не было.

Как известно, во время инаугурационной церемонии при представлении новоизбранному президенту руководителей военных подразделений и руководства силовых структур Лунев не отдал воинскую честь Зеленскому.