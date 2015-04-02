Генсек Совета Европы призвал возобновить вещание крымскотатарского телеканала ATR

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, соответствующее заявление Ягланда обнародовано сегодня Советом Европы.

Ягланд подчеркнул важность того, чтобы в Крыму, как и в Европе, существовали независимые СМИ.

"Я призываю власти в Крыму и работников крымскотатарского телеканала найти решение, которое позволит каналу продолжать работать. Свободные СМИ должны доносить людям различную информацию и идеи, как это гарантировано Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявил он.

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При этом Ягланд выразил готовность Совета Европы поделиться европейским опытом с целью поиска решения этого вопроса.

Как сообщал УНИАН, крымскотатарский телеканал ATR 31 марта прекратил вещание. Канал несколько раз подавал документы для перерегистрации в «Роскомнадзор», но их возвращали по разным причинам. Аналогичные проблемы имеют и другие СМИ, входящие в медиа-холдинг ATR, - детский крымскотатарский телеканал Lale, FM-радиостанции «Мейдан» и «Лидер», интернет-издание «15 минут».