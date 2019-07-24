Директор ГБР рассказал, зачем к нему сегодня наведался Порошенко

Экс-президент хотел перенести завтрашний допрос в ГБР.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил причину сегодняшнего визита к нему экс-президента Украины Петра Порошенко.

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В своем Telegram-канале Труба написал: "Меня неожиданно посетил Петр Порошенко - этот факт уже известен СМИ. Экс-президент обратился с просьбой в связи с долгосрочным отпуском провести его допрос сегодня, а не 25 июля, как это было признано следователем”.

В связи с этим директор ГБР сделал несколько заявлений.

Во-первых, по словам Трубы, "если говорим о правовом аспекте решения этого вопроса, то адвокаты имели возможность связаться со следователем и с ним напрямую и согласовать перенос даты допроса. Для этого не нужно приходить к директору ГБР".

Во-вторых, как отметил директор ГБР, "я уважаю своих следователей - их время и профессионализм. На каждого следователя у нас более 35 производств. Я не буду вмешиваться в ход судебного расследования и указывать, когда кого допрашивать".

В-третьих, написал Труба: "Я уважаю время следователей: мы с пониманием отнеслись к загруженности экс-президента во время избирательной кампании. Я надеюсь, что так же он отнесется с уважением к работе наших следователей и придет завтра на допрос".

Как сообщал УНИАН, 23 мая Труба заявил, что в Бюро изучают заявление экс-заместителя главы администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Портнова о совершении Порошенко экономических преступлений, связанных с заводом "Кузница на Рыбацком".

11 июля пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова сообщила, что Порошенко 17 июля вызывают на допрос в ГБР.

17 июля экс-президент не явился на допрос в ГБР как свидетель по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и отмывание преступных доходов при купле-продаже завода "Кузница на Рыбацкой".

Позже Труба сообщил, что адвокаты Порошенко связались с ГБР и пояснили, что экс-президент не смог прийти на допрос в связи с участием в избирательной кампании.

Сегодня, 24 июля, Порошенко посетил Государственное бюро расследований. В пресс-службе ГБР корреспонденту УНИАН опровергли распространенную в СМИ информацию о том, что Порошенко был в бюро на допросе.