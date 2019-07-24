Порошенко пришел в ГБР

В ГБР пообещали о цели визита экс-президента сообщить позднее.

Сегодня экс-президент Украины Петр Порошенко посетил Государственное бюро расследований, но не для допроса.

В пресс-службе ГБР опровергли распространенную в СМИ информацию о том, что Порошенко сегодня был на допросе в бюро.

"Да, Порошенко действительно пришел в ГБР, но не для допроса", - сказали корреспонденту УНИАН в пресс-службе и пообещали о цели визита экс-президента сообщить несколько позже на сайте ГБР.

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Как сообщал УНИАН, 23 мая Труба заявил, что ГБР изучает заявление экс-заместителя главы администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Портнова о совершении Порошенко экономических преступлений, связанных с заводом "Кузница на Рыбальском".

11 июля пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова сообщила, что Порошенко 17 июля вызывают на допрос в Государственное бюро расследований. 17 июля экс-президент не явился на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и отмывании преступных доходов при купле-продаже завода "Кузница на Рыбальском".

22 июля СМИ сообщили, что пятого президента Украины Петра Порошенко повторно вызвали в Государственное бюро расследований на допрос 25 июля по делу об отмывании средств при продаже завода "Кузница на Рыбальском".