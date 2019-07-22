Госбюро расследований повторно вызвало Порошенко на допрос - СМИ
Пятого президента Украины Петра Порошенко повторно вызвали в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос по делу об отмывании средств при продаже завода "Кузница на Рыбальском".
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Об этом "theБабелю" сообщили в ГБР. Экс-президента Украины Петра Порошенко вызывают на 25 июля.
Как сообщал УНИАН, 23 мая Труба заявил, что ГБР изучает заявление экс-заместителя главы администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Портнова о совершении Порошенко экономических преступлений, связанных с заводом "Кузница на Рыбальском".
11 июля пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова сообщила, что Порошенко 17 июля вызывают на допрос в Государственное бюро расследований. 17 июля экс-президент не явился на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и якобы отмывании преступных доходов при купле-продаже завода "Кузница на Рыбальском".