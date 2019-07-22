Госбюро расследований повторно вызвало Порошенко на допрос - СМИ

На допрос по делу об отмывании средств при продаже завода "Кузница на Рыбальском" Государственное бюро расследований вызвало пятого президента Украины Петра Порошенко на 25 июля.

Пятого президента Украины Петра Порошенко повторно вызвали в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос по делу об отмывании средств при продаже завода "Кузница на Рыбальском".

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Об этом "theБабелю" сообщили в ГБР. Экс-президента Украины Петра Порошенко вызывают на 25 июля.

Как сообщал УНИАН, 23 мая Труба заявил, что ГБР изучает заявление экс-заместителя главы администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Портнова о совершении Порошенко экономических преступлений, связанных с заводом "Кузница на Рыбальском".

11 июля пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова сообщила, что Порошенко 17 июля вызывают на допрос в Государственное бюро расследований. 17 июля экс-президент не явился на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и якобы отмывании преступных доходов при купле-продаже завода "Кузница на Рыбальском".