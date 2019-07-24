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"Слуга народа" анонсировал закон о лишении депутатского мандата за прогулы

02:49, 24 июля 2019
Политика
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом Разумков рассказал в интервью "РБК-Украина". По его словам, лишать мандата предлагается за непосещение 30% заседаний Парламента. 

"Эту процедуру (лишения мандата, - ред.) нужно будет прописывать. Одним из форматов, который мы рассматривали, это референдум по отзыву народного депутата, это могут быть и законодательно прописанные нормы: если вы не посещаете свою работу на протяжении, скажем, 30% рабочего времени… Это будет определять закон. Не пришли на 30% заседаний - лишаетесь мандата", - рассказал Разумков.

Как сообщал УНИАН, ранее Разумков рассказал, как будут распределяться ключевые должности во власти.

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Теги: #Рада#закон#лишение неприкосновенности#Слуга народа#Дмитрий Разумков