Президент Литвы поздравил Зеленского с победой "Слуги народа" на выборах в Раду

Лидеры двух государств провели телефонный разговор в связи с проведением досрочных парламентских выборов в Украине.

Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил президента Украины Владимира Зеленского с победным результатом партии "Слуга народа" на выборах в парламент.

Об этом лидер Литовского государства сообщил в микроблоге Twitter по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Он пожелал Зеленскому ответственно работать на благо украинских граждан и Украины.

Также Науседа "пожелал прочности, чтобы ответственно работать на благо украинских граждан и страны".

"Мы обсудили двусторонние отношения, региональную безопасность и успешное литовско-украинское взаимодействие в ЕС и НАТО", - заявил Науседа.

Как сообщал УНИАН, по данным обработки 92,97% протоколов, партия "Слуга народа" продолжает лидировать на парламентских выборах в Украине. Так, за "Слугу народа" проголосовали 43,13% избирателей.