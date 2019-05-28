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"Говорили о делах ": Аваков рассказал о встрече с Зеленским

13:09, 28 мая 2019
Политика
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Арсен Аваков / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил в комментарии журналистам.

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"Да, общался. Говорили о делах. О моих непосредственных обязанностях, о безопасности, о следующих шагах", - сказал Аваков.

Также он добавил, что продолжит контактировать с президентом.

"Конечно, будем и в дальнейшем контактировать, - подчеркнул Аваков.

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Теги: #Аваков#Владимир Зеленский