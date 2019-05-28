"Говорили о делах ": Аваков рассказал о встрече с Зеленским
13:09, 28 мая 2019Политика
728 0
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что обсуждал с главой государства Владимиром Зеленским вопросы безопасности.
Арсен Аваков / REUTERS
Министр внутренних дел Арсен Аваков встречался с президентом Владимиром Зеленским.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил в комментарии журналистам.
Читайте такжеЗеленский провел двухчасовую встречу с Луценко
"Да, общался. Говорили о делах. О моих непосредственных обязанностях, о безопасности, о следующих шагах", - сказал Аваков.
Также он добавил, что продолжит контактировать с президентом.
"Конечно, будем и в дальнейшем контактировать, - подчеркнул Аваков.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter