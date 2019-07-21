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В "Слуге народа" рассказали, как собираются бороться с "законодательным спамом"

22:03, 21 июля 2019
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время выступления в избирательном штабе партии в рамках панели "Реформа Верховной Рады" сказал кандидат в народные депутаты от "Слуги народа" Павел Фролов.

Говоря о подготовке изменений в регламент ВР, он отметил, что там есть "34 проблемы".

"Законодательный спам - идея сделать, что могут вносить законопроекты, если количество депутатов равно минимальной фракции... Например, 25 человек или 30 человек будет минимальная фракция на первом заседании сформирована - ограничить право вносить законопроекты 25 депутатами или членами одного комитета", - сказал Фролов.

В то же время, добавил он, рассматривается вариант оставить право вносить законопроект одному народному депутату, а тем законопроектам, которые подписало минимально необходимое количество депутатов, предоставлять "первоочередной статус».

"То, что уже согласовано, - мы снимем возможность одному народному депутату разбалансировать редакцию законопроекта, когда один депутат может требовать поставить на подтверждение поправки", - сказал Фролов.

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Теги: #Верховная Рада