"Очень много работаем над этим": Зеленский прокомментировал вопрос освобождения пленных моряков
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что вопрос освобождения украинских военнопленных моряков удастся решить в ближайшее время.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время брифинга в штабе партии "Слуга народа" после объявления результатов экзит-полов.
"Что касается моряков, я уверен, что мы в ближайшее время решим этот вопрос. Я очень этого хочу... И мы очень много работаем над этим вопросом. Сроков точных я не могу предоставить", - сказал он.
Зеленский подчеркнул, что вопрос освобождения украинских политзаключенных, военнопленных, в том числе моряков, является приоритетным.
Он напомнил, что на эту тему говорил с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону недавно.
"Мне кажется, что мы найдем взаимопонимание, потому что мне это показалось на протяжении этого звонка", - добавил глава государства.