"Очень много работаем над этим": Зеленский прокомментировал вопрос освобождения пленных моряков

Президент подчеркнул, что вопрос освобождения украинских политзаключенных, военных пленных, в том числе моряков, является приоритетным.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что вопрос освобождения украинских военнопленных моряков удастся решить в ближайшее время.

Читайте такжеВ Зеленского спрогнозировали, когда будет создана коалиция в Раде

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время брифинга в штабе партии "Слуга народа" после объявления результатов экзит-полов.

"Что касается моряков, я уверен, что мы в ближайшее время решим этот вопрос. Я очень этого хочу... И мы очень много работаем над этим вопросом. Сроков точных я не могу предоставить", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что вопрос освобождения украинских политзаключенных, военнопленных, в том числе моряков, является приоритетным.

Он напомнил, что на эту тему говорил с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону недавно.

"Мне кажется, что мы найдем взаимопонимание, потому что мне это показалось на протяжении этого звонка", - добавил глава государства.