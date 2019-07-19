Полторак прокомментировал видео, на котором его "толкает" Зеленский

Министр обороны прокомментировал видео, которое сегодня активно обсуждают в соцсетях.

Министр обороны Степан Полторак прокомментировал видео, где видно, что президент Владимир Зеленский якобы толкнул его.

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Комментарий у министра взял журналист Юрий Бутусов и сообщил об этом на своей странице в Facebook.

«Степан Полторак сказал, что никакого инцидента не произошло. С его слов дело было так. После приветствия министра и начальника Генштаба Руслана Хомчака, президент подошел к заместителям главы ОП Руслану Рябошапке и Кириллу Тимошенко. Видимо, президент хотел что-то им сказать наедине по другой теме. Поэтому он повернулся в сторону министра и сказал "Секундочку!" Сказано это было, по словам министра, корректно, без чего-то угрожающего. После нескольких слов, встреча якобы пошла по плану», – написал журналист.

Как сообщал УНИАН, в сети появилось видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский якобы толкает на публике министра обороны Степана Полторака. В Минобороны опровергли информацию о конфликте между министром и президентом.