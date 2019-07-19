Украинский нардеп прокомментировал "перл" росСМИ о том, что он пытал пленных

В комментарии УНИАН Мосийчук заверяет, что "вообще никого в жизни не пытал, даже кота не обидел".

Российские СМИ утверждают, что народный депутат Игорь Мосийчук "пытал" задержанных в "секретной тюрьме" СБУ в Мариуполе в 2014 году, а сам депутат опровергает эти обвинения.

В частности, пропагандисты РИА "Новости" заявили, что "нашли" одного из якобы бывших заключенных "секретной тюрьмы" СБУ Кирилла Филичкина. Он утверждает, что Мосийчук "его пытал". Якобы экс-осужденный рассказал, что допрос ему устроили весной 2014 года, но, по официальным данным, его задержали в том же году в августе.

Российские пропагандисты рассказали еще об одном "бывшем заключенном" Михаиле Шубине, который "назвал места захоронений погибших заключенных секретной тюрьмы в Мариуполе".

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В свою очередь Мосийчук в комментарии УНИАН опроверг все обвинения. "Я вообще никого в жизни не пытал, даже кота не обидел", - уверяет депутат.

По словам Мосийчука, в тюрьме СБУ в Мариуполе он никогда не был, а все задержанные, которые при нем как тогдашнем заместителе командира батальона "Азов" давали показания, делали это добровольно. "Если при задержании они были где-то кем-то ранены, я извиняюсь, но в задержании не участвовал лично", - отметил Мосийчук.

"Я догадываюсь, что это за персонаж (Шубин - УНИАН), его недавно поменяли. Он пытался украинского кота на российскую территорию забрать и рассказывал, что по дороге из Мариуполя в Киев я его "резал". Теперь, оказывается, что я его "резал" в тюрьме СБУ в Мариуполе. Если бы я когда-либо резал, то я бы его зарезал, но пытать и издеваться - это не мои правила", - подчеркнул Мосийчук.