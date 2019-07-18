"Сначала Вышинский: Кремль ответил на призыв Зеленского отпустить украинских моряков

Москва считает, что первый шаг для нормализации диалога должен сделать Киев.

В Кремле заявили, что первым шагом для начала нормализации отношений между Москвой и Киевом могло бы стать возвращение в Россию руководителя РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

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Таким образом он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что первым шагом к нормализации диалога Москвы и Киева могло бы стать освобождение украинских моряков, захваченных в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива.

"Конечно же, возвращение Вышинского могло бы быть прекрасным первым шагом. В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться", - заявил Песков.

Как сообщал УНИАН, представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный заявил, что вопрос об освобождении военнопленных украинских моряков находится вне Минского процесса.

По его словам, в вопросе военнопленных моряков есть диалог между президентом Украины Владимиром Зеленским и его российским коллегой Владимиром Путиным.