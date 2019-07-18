"Его значимость действительно велика": эксперт объяснил, почему для Путина важно вернуть Вышинского

Эксперт напомнил, что Путин упоминал о задержании Вышинского "публично и неоднократно".

Президенту России Владимиру Путину выгодно уволить скандального редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого в Киеве судят за госизмену.

О значимости Вышинского для Кремля рассказал руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко, передает «Обозреватель».

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Он напомнил, что Путин упоминал о задержании Вышинского "публично и неоднократно".

"И публично артикулировал, что тот обращался к нему с соответствующей письменной просьбой об увольнении. Его значимость действительно велика", – отметил Мусиенко.

Эксперт также обратил внимание, что "РИА Новости Украина" относится к российской медиагруппе "Россия сегодня", которая является "рупором кремлевской пропаганды".

"Вышинский публично просил о помощи, и фактически Путин на это реагирует. Он демонстрирует, что "русскоговорящие – соотечественники или не соотечественники – Россия всегда вам может прийти на помощь". Поэтому, с пропагандистской точки зрения, для него (Путина. – Ред. ) это очень выгодно", – отметил Мусиенко.

В то же время, по его мнению, говорить о возможности обмена одного Вышинского на 24 украинских моряков-военнопленных пока преждевременно.

"Мне кажется, что Кремль попытается выторговать какие-то еще более благоприятные и выгодные условия... Это могут быть уступки в дальнейшем выполнении политической части Минских договоренностей, другие вопросы, которые сейчас активно обсуждаются. Возможно, выдать еще кого-то, кроме Вышинского", – предположил он.