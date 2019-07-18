У Путина высказались по поводу его личной встречи с Зеленским

Песков предлагает дождаться окончания "предвыборного ажиотажа" в Украине.

Речь о личной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не идет, надо дождаться окончания "предвыборного ажиотажа" в Украине.

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Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, пока об этом (встрече президентов) речи не идет. И давайте согласимся: пока важно дождаться, когда в Украине пройдут выборы, когда без налета предвыборного электорального ажиотажа можно будет серьезно решать серьезные проблемы", - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, 11 июля Зеленский провел первую телефонную беседу с Путиным.

«Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возврату удерживаемых с обеих сторон человек. Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов», - говорится в сообщении Кремля.

Обсуждалась также возможность продолжения контактов в «нормандском формате».