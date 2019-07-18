"Он нам не нужен": у Зеленского высказались о связях с Медведчуком

Первый помощник президента Украины сообщил, что они видят угрозу в том, что Медведчук сконцентрировал в своих руках огромный медиаресурс.

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и кум президента РФ Виктор Медведчук не контактировал с президентом Украины Владимиром Зеленским или его командой.

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Об этом в интервью "Левому берегу" рассказал первый помощник главы государства Сергей Шефир, отметив, что Медведчук "нам вовсе не нужен, и мы стараемся отстраниться от него, дистанцироваться".

Шефир сообщил, что они видят угрозу в том, что Медведчук сконцентрировал в своих руках огромный медиаресурс.

"Есть идея разработать законопроект о том, что медиаресурс не имеет права покупать человек, ведущий бизнес в России. Или близкий к собственнику человек. Я же не правовед, чтобы правильно выразить эту мысль, но вот ограничить это точно надо. Да, были б у нас средства, мы бы сами купили телеканал "Интер", – подчеркнул он.

Помощник Зеленского отметил, что они ведут работу по созданию канала, который был бы сильным информационно.

"То ли это будет интернет-платформа, то ли спутниковый канал. Мы проигрываем очень сильно информационно и не только России, а и внутри страны. У нас все каналы принадлежат тем или иным людям, которые держат их, чтобы защитить себя", – пояснил Шефир.