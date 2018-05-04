Оппоблок уходит в «тень»

УНИАН побывал на торжественном мероприятии их ухода «в тень».

Несмотря на то, что британцами – родоначальниками парламентаризма – правительство официальной оппозиции к Ее Величеству изначально было создано как теневое – Shadow Cabinet, украинские политики этого словосочетания не любят и всячески избегают. Ментальность отечественной политической элиты такова, что сам термин «теневое правительство» вызывает у них неприятие. Причиной тому – возможные негативные для истеблишмента ассоциации электората. Мол, люди не так поймут. Но как можно понять «не так» желание оппозиционеров скорее работать «в тени», чем «тенью» действующего Кабмина?

Это в далекой Британии министры Shadow Cabinet специализируются на контроле конкретных министерств официального правительства и как бы являются тенями действующих министров. Это в цивилизованных странах теневое правительство – возможность для оппозиции подготовить своих министров на должности в случае победы на выборах. Это в демократических государствах с парламентской формой правления теневой министр – потенциальный (и наиболее вероятный) кандидат на пост своего оппонента. В Украине же в тесной связке с «теневым» правительством (называй его хоть «оппозиционным», хоть «альтернативным») идут не альтернативы реформ Кабмина и конструктивная критика оного, а популизм.

К примеру, кто вспомнит, чем отличилось в 1997 году первое в независимой Украине теневое правительство Павла Лазаренко? Или какими реформаторскими идеями запомнились первый теневой Кабмин Виктора Януковича образца 2005 года, если не считать 15-минутки озвучивания заезженных тезисов для журналистов и дальнейшие «заседания» за закрытыми дверями, а также второй образца 2007 года, сумевший собраться за два года не более двух десятков раз? Или что полезного было в деятельности теневого правительства Юлии Тимошенко, сколоченного в 2010-м из депутатов собственной фракции под предводительством Сергея Соболева (сама Тимошенко, лишившись официального премьерского кресла, не имела возможности возглавить альтернативный Кабмин), кроме прогулов заседаний теневыми министрами и нудной критики власти без собственных предложений по развитию страны? Что уж говорить об одном из последних теневых правительств ВО «Свобода», созданном в 2013-м в пику и официальному Кабмину Азарова и неофициальному Кабмину Соболева (о его существовании к тому моменту и вовсе, видимо, забыли)?

Старые традиции

Учитывая вышесказанное, надежды на то, что широко разрекламированное нынешнее теневое правительство Бориса Колесникова изменит такую унылую украинскую тенденцию оппозиционных Кабминов, не было. И ожидания не обманули на первом же торжественном заседании 31 марта, где журналистам с апломбом были представлены министры.

Для столь «значимого» для украинской оппозиции события было выбрано не традиционное место паломничества бывших регионалов – столичный отель Интерконтиненталь, а зал Чемпионов в НСК «Олимпийский». Но и за час до начала мероприятия, и за 10 минут до старта презентации теневого правительства, чемпионами здесь и не пахло. Пока пресса и приглашенные гости из «бывших», по разным причинам не попавших в восьмой созыв Верховной Рады, кучковались в зале «заседания», теневые министры во главе с теневым премьером собирались в другом помещении. Причем поймать хоть кого-то из них на центральном входе не представлялось возможным. Также, в лучших традициях прошлой власти, не было запланировано и брифингов новоиспеченных министров по окончанию «заседания» теневого правительства. «Все материалы и выступления будут на сайте Оппозиционного блока», - сообщила пресс-служба политсилы.

Через несколько минут после полудня, как и было анонсировано, весь состав оппозиционного Кабмина был предъявлен собравшимся. Глава Оппозиционного блока в парламенте Юрий Бойко объявил, что «оппозиционное правительство – важная составляющая оппозиционного движения». «Мы считаем, что оно будет играть важную роль в том, что общество будет знать правду, будет иметь альтернативу действующим решениям сегодняшней власти», - сказал он.

Собственно, одной из ключевых задач теневого Кабмина, по словам Бойко, станет подготовка законопроектов, которые фракция Оппозиционного блока впоследствии будет подавать в парламент. Здесь отдельно следует отметить, что и нынешними законодательными инициативами экс-регионалов не совсем довольны в их традиционной электоральной вотчине – на Донбассе. Во всяком случае, самопровозглашенные лидеры ДНР вовсю критикуют своих бывших хозяев и подозревают их в сговоре с президентом Украины Петром Порошенко в вопросе проведения на востоке Украины местных выборов…

С места в карьер начал свое выступление премьер-министр теневого Кабмина Борис Колесников, мол, свою работу оппозиционное правительство начнет с анализа ошибок, допущенных действующей властью. И тут же сходу заявил о двух главных, требующих немедленного исправления – безработице и девальвации нацвалюты.

Впрочем, обещая не только критиковать власть, а и «давать конструктивные предложения по решению проблем», теневой премьер, в основном, критикой и ограничился. Мол, власть каждый раз, «на протяжении последних десяти лет», давала нулевой результат деятельности. А тот факт, что за эти десять лет команда новосозданного теневого Кабмина сама не раз была у власти, Бориса Колесникова, видимо, не смутил. «Члены оппозиционного правительства знают цену успеха – они не раз добивались его в политике, бизнесе и спорте», - подчеркнул он.

«Успешные» министры теневого Кабмина

Что ж, действительно, состав альтернативного правительства новизной лиц не порадовал. Так, теневой премьер Борис Колесников неоднократно избирался народным депутатом от Партии регионов, возглавлял парламентский комитет по вопросам транспорта и связи, был вице-премьером-министром инфраструктуры в правительстве Николая Азарова, а, после бегства Виктора Януковича стал фактическим руководителем Партии регионов, официально возглавив президиум политсовета партии. По некоторым данным, возглавив теневой Кабмин, Колесников написал заявление о выходе из ПР.

Теневой вице-премьер по социальной политике и пенсионной реформе теневого правительства Наталья Королевская, заявившая, что «страна, умеющая строить космические ракеты, самолеты и корабли» обязана объединить усилия, «чтобы победить в войне с бедностью», также запомнилась украинцам как дважды депутат Верховной Рады от Блока Юлии Тимошенко, лидер партии «Украина-Вперед!», имеющий несбыточную мечту, министр социальной политики в Кабмине Николая Азарова, обещающий пенсии по 500 евро…

Кстати, помогать Королевской в выстраивании теневой социальной политики будет теневой министр социального обеспечения Михаил Папиев – экс-министр труда и социальной защиты в Кабмине Януковича в 2006-2007 годах, а также теневой министр соцполитики во втором теневом правительстве Януковича. В бытность же Виктора Федоровича президентом, Папиев возглавлял Черновицкую ОГА, из-за чего сейчас проходит обвиняемым по уголовному производству по фактам «препятствования осуществлению избирательного права во время избирательной кампании 2012 года».

Не чужда работа в теневом Кабмине и дипломату Константину Грищенко, назначенного теневым министром иностранных дел. Собственно, в этой ипостаси он уже присутствовал в украинской политике во втором альтернативном правительстве Виктора Януковича. А, помимо этого, дважды официально возглавлял МИД Украины и был вице-премьером в Кабмине Азарова. Впрочем, украинцам он, пожалуй, больше всего запомнился европровалом Януковича в 2013 году…

Также к старым соратникам Виктора Федоровича можно отнести и новоиспеченного теневого министра топливно-энергетического комплекса Владимира Макуху. В последний раз он активно светился в политической жизни страны почти десять лет назад – когда занимал должность министра экономики Украины во втором правительстве Януковича (2006-2007гг), а в 2007-м был назначен замминистра топлива и энергетики Украины. До этого Макуха долгое время трудился на внешнеполитическом фронте страны, будучи советником по экономическим вопросам Посольства Украины в США, начальником управления экономического сотрудничества МИД Украины, замминистра иностранных дел, и даже послом Украины в Японии…

Небезызвестен украинцам и Александр Вилкул, обозначенный в теневом правительстве Колесникова вице-премьером по индустриализации и восстановлению Донбасса. За последний год он успел изрядно приесться обществу частотой появления на экранах телевизоров, где безуспешно пытается откреститься от шлейфа сотрудничества с режимом Януковича. Тут любопытно, что, намереваясь оседлать тему восстановления Донбасса, Вилкул разделить с ним эту миссию предлагает только Украине – «сегодня восстановление Донбасса – задача всей страны», скромно не упоминая о другой стороне конфликта… В этой связи также любопытно, что в теневом правительстве нет теневого министра обороны.

Еще одному представителю «старой гвардии» - Михаилу Добкину, отсутствующему на первом заседании новосозданного альтернативного Кабмира, теневой премьер Борис Колесников поручил заниматься реформой местного самоуправления (в роли теневого вице-премьера). Действительно, кому, как не человеку, который пытался после бегства Януковича организовать некий «Украинский фронт юго-востока», а ранее активному участнику сепаратистского съезда в Северодонецке, доверять работу с местными органами самоуправления…

Новые старые лица

Впрочем, удивительным выглядит и назначение теневым вице-премьером по контролю за деятельностью правоохранительных органов народного депутата от Оппозиционного блока Вадима Рабиновича. Хотя на эту должность он просился сам. Мол, в этой роли он создаст эффективный теневой комитет по борьбе с коррупцией. Помогать ему в этом, похоже, будет теневой министр внутренних дел и чрезвычайных ситуаций Константин Стогний, ныне - ведущий программы «Чрезвычайные новости» на телеканале ICTV.

Что касается остальных, менее одиозных теневых министров, то за здравоохранение будет отвечать экс-заместитель Михаила Добкина в бытность последнего мэром Харькова Игорь Шурма, за финансы – экс-советник экс-премьера Анатолия Кинаха, бывший сотрудник центра им. Разумкова Виктор Скаршевский, за экономику и торговлю – экс-регионал, сторонник сепаратизма и федерализации, внефракционный депутат Евгений Мураев. Теневым министром юстиции назначен юрист, экс-начальник юридического департамента компании «Укртелеком» Юрий Котляров, теневым министром экологии стал экс-глава Госэкоинспекции Украины Павел Жила. Теневой министр инфраструктуры и транспорта Владимир Шемаев известен в узких кругах как эксперт по вопросам транспортной инфраструктуры, а с политикой его связывает тот факт, что во время парламентской гонки 2014 года он, будучи председателем всеукраинской молодежной общественной организации «Студенческая платформа» возглавил Блок левых сил (тогда шефство над ними взял одиозный Николай Рудьковский, а финансирование партии, по данным СМИ, легло на плечи структур, подконтрольных Ринату Ахметову). К слову, с Ахметовым связывают и теневого министра образования, культуры и науки Елену Колесникову. В свою очередь, теневой министр агропромышленного комплекса Николай Шишман также неизвестен широкой общественности. По некоторым данным, он является протеже Ахметова, возглавляя компанию «Ильич-Агро Запорожье» - одну из «дочек» предприятий ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича».

Амбициозные планы не без популизма

Помимо уже вышеупомянутых «реформ» в сфере борьбы с безработицей, девальвацией гривны и работы над восстановлением Донбасса, теневое правительство Бориса Колесникова, по его же словам, займется разработкой «стратегически важных законопроектов» в сфере безопасности государства и конституционной реформы. «Конституция должна дать новый толчок для экономического роста…», - заявил он и пообещал, что новый качественный проект Основного закона будет представлен оппозиционерами в мае текущего года.

В этой связи любопытно, что Оппозиционный блок не стал участвовать в создании Конституционной комиссии при президенте Украины, которая как раз и должна будет заниматься наработкой изменений в главный закон страны.

Что же касается других ключевых вопросов, Колесников признался, что программы теневого правительства пока нет и появится она не раньше середины апреля.

Как бы там ни было, судя по первому теневому заседанию теневого правительства, его работа вряд ли будет кардинально отличаться от предыдущих оппозиционных Кабминов. А его создание преследовало несколько целей. Во-первых, сменить статус с обычных оппозиционных депутатов-прогульщиков заседаний Верховной Рады и подследственных или свидетелей уголовных дел по фактам преступлений режима Януковича, на статус министров теневого правительства. Во-вторых, подготовиться к будущим местным выборам, и, играя на недовольстве общества и озвучивая популистские лозунги, параллельно ронять рейтинги политиков действующей власти.