"Гиркин – лишь приспешник": генерал СБУ объяснил, кого в первую очередь нужно судить за катастрофу МН17

Генерал призвал начать с нижнего звена – командира 53-й ракетной бригады ВС РФ, которой принадлежал "Бук".

К ответственности за катастрофу Boeing 777 рейса MH17, который был сбит на Донбассе 17 июля 2014 года, необходимо привлечь представителей военно-политического руководства России.

Только в таком случае РФ может быть признана виновной в авиакатастрофе, заявил экс-руководитель Главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк, передает «Обозреватель».

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Вовк призвал начать с нижнего звена – командира 53-й ракетной бригады ВС РФ, которой принадлежал "Бук".

"Установлен командир бригады, которой принадлежал "Бук" (Сергей Мучкаев. – Ред.). Почему ему нет подозрения? Это официальное лицо, представитель военного руководства России... Все идет к тому, чтобы Россию не задеть как государство, причастное к этому преступлению", – предупредил он.

По мнению Вовка, четверо установленных подозреваемых – лишь приспешники. И даже если им вынесут приговор, это никоим образом не отразится на России.

"Они частные лица. Установлена их причастность к государственным структурам РФ, чтобы перенести обвинения на государство Россия", – пояснил генерал-майор.

"Я приветствую их привлечение к ответственности. Но я бы не стал спешить с судом. Если мы втянемся в суд – а это еще 5 лет минимум – и осудим этих четырех, то на этом мы поставим точку. Не будут установлены организаторы и Россия не будет привлечена к ответственности", – подчеркнул он.

Более того, Волк не исключил, что даже эти четверо подозреваемых могут избежать приговора.

"Нужен комплекс доказательств. А комплекса, к сожалению, я сегодня не вижу", – уточнил украинский силовик.

Он еще раз призвал не торопиться с судом: "Если будем спешить, то мы потеряем дело и даже сделаем Россию невиновной".

Напомним, Международная следственная комиссия заявила о готовности начать судебный процесс в марте 2020 года.

На скамье подсудимых должны оказаться трое россиян: бывший полковник ФСБ и "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), полковник Олег Пулатов ("Гюрза") и гражданин Украины Леонид Харченко ("Крот"), командир разведывательного батальона во 2-м отделе ГРУ ДНР".