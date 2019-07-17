У Зеленского ожидают, что новая Рада заработает в начале сентября

Как известно, внеочередные парламентские выборы состоятся 21 июля.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассчитывает, что после парламентских выборов Верховная Рада девятого созыва начнет работать уже в начале сентября.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

Рябошапка назвал «пессимистическим прогнозом» начало работы новой Верховной Рады в середине сентября.

«Мы планируем, мы бы хотели, чтобы парламент в начале сентября начал работать и принимать первые законопроекты», - заявил он.

Как известно, внеочередные парламентские выборы состоятся 21 июля.