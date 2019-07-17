У Зеленского ожидают, что новая Рада заработает в начале сентября
13:02, 17 июля 2019Политика
8 0
Как известно, внеочередные парламентские выборы состоятся 21 июля.
В Офисе президента рассказали, когда ожидают начала работы новой Рады / Иллюстрация REUTERS
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассчитывает, что после парламентских выборов Верховная Рада девятого созыва начнет работать уже в начале сентября.
Читайте такжеВ Зеленского объяснили, зачем созывают Совет 18 июля
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.
Рябошапка назвал «пессимистическим прогнозом» начало работы новой Верховной Рады в середине сентября.
«Мы планируем, мы бы хотели, чтобы парламент в начале сентября начал работать и принимать первые законопроекты», - заявил он.
Как известно, внеочередные парламентские выборы состоятся 21 июля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Досрочные выборы в Раду 2019