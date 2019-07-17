Зеленский сегодня посетит Николаевскую и Харьковскую области
Сегодня, 17 июля, президент Украины Владимир Зеленский отбыл с однодневной рабочей поездкой в Николаевскую и Харьковскую области.
Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.
Читайте такжеЗеленский внес изменения в положение о военной службе в случае введения военного положения
«В Николаеве глава государства ознакомится с состоянием инфраструктуры и условиями функционирования международного аэропорта. Также Владимир Зеленский осмотрит покрытие участка дороги М14 (Николаев - Кропивницкий)», - говорится в сообщении.
Кроме того, президент посетит Николаевский судостроительный завод, где заслушает предложения по дальнейшему использованию недостроенного крейсера «Украина» и ознакомится с состоянием выполнения государственной программы строительства кораблей класса «корвет».
«В Харькове Зеленский проведет рабочее совещание по вопросам борьбы с незаконной природно-ресурсной хозяйственной деятельностью в области», - сообщили в пресс-службе.
Ранее Зеленский посетил админграницу с Крымом и поставил условие новому председателю Херсонской ОГА.