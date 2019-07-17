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Зеленский сегодня посетит Николаевскую и Харьковскую области

10:41, 17 июля 2019
Политика
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Президент едет с визитом в две области / фото УНИАН

Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.

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«В Николаеве глава государства ознакомится с состоянием инфраструктуры и условиями функционирования международного аэропорта. Также Владимир Зеленский осмотрит покрытие участка дороги М14 (Николаев - Кропивницкий)», - говорится в сообщении.

Кроме того, президент посетит Николаевский судостроительный завод, где заслушает предложения по дальнейшему использованию недостроенного крейсера «Украина» и ознакомится с состоянием выполнения государственной программы строительства кораблей класса «корвет».

«В Харькове Зеленский проведет рабочее совещание по вопросам борьбы с незаконной природно-ресурсной хозяйственной деятельностью в области», - сообщили в пресс-службе.

Ранее Зеленский посетил админграницу с Крымом и поставил условие новому председателю Херсонской ОГА.

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Теги: #Николаевщина#Харьковская область#Владимир Зеленскийпогода в Харькове