Зеленский сегодня посетит Николаевскую и Харьковскую области

В Николаеве президент ознакомится с состоянием инфраструктуры и условиями функционирования международного аэропорта. В Харькове - проведет рабочее совещание по вопросам борьбы с незаконной природно-ресурсной хозяйственной деятельностью в области.

Сегодня, 17 июля, президент Украины Владимир Зеленский отбыл с однодневной рабочей поездкой в Николаевскую и Харьковскую области. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины. Читайте такжеЗеленский внес изменения в положение о военной службе в случае введения военного положения «В Николаеве глава государства ознакомится с состоянием инфраструктуры и условиями функционирования международного аэропорта. Также Владимир Зеленский осмотрит покрытие участка дороги М14 (Николаев - Кропивницкий)», - говорится в сообщении. Кроме того, президент посетит Николаевский судостроительный завод, где заслушает предложения по дальнейшему использованию недостроенного крейсера «Украина» и ознакомится с состоянием выполнения государственной программы строительства кораблей класса «корвет». «В Харькове Зеленский проведет рабочее совещание по вопросам борьбы с незаконной природно-ресурсной хозяйственной деятельностью в области», - сообщили в пресс-службе. Ранее Зеленский посетил админграницу с Крымом и поставил условие новому председателю Херсонской ОГА.

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