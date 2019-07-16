У Зеленского надеются, что военнопленных моряков освободят в ближайшее время

Заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко отметил, что не станет раскрывать информацию по поводу переговорного процесса о возвращении в Украину военнопленных моряков.

Заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко надеется, что украинские военнопленные моряки будут освобождены в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пристайко заявил на брифинге в Киеве.

«Об освобождении моряков, к сожалению, не исполнено решение международного трибунала. У России был отличный шанс это сделать, тем самым сохранить лицо. Из истории мы помним, что это не первый случай, когда Россия демонстративно не исполняла (решение международного суда), а затем исполняла так же демонстративно. Я надеюсь, что моряки будут отпущены в ближайшее время», - сказал он.

Пристайко отметил, что не станет раскрывать информацию относительно переговорного процесса о возвращении в Украину военнопленных моряков.

«Я не могу рассказывать детали переговоров, но наша переговорная команда в постоянном контакте, и мы понимаем, каковы шансы получить наших ребят обратно в ближайшее время», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ, которым судобязал Россию освободить захваченных моряков и суда. Согласно решению, Россия до 25 июня должна была проинформировать суд об исполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

Россия отказалась исполнить приказ Трибунала ООН. В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины об освобождении захваченных военных судов и моряков.

9 июля российские следователи завершили предъявлять украинским морякам обвинения, следующая стадия - ознакомление с материалами уголовного дела.