В Совбезе ООН по инициативе РФ обсуждают украинский языковой закон: онлайн-трансляция

Представитель российской стороны уже обвинил Украину в ущемлении прав русскоязычного населения.

Совет безопасности ООН по инициативе России собрался на заседании, где обсуждается украинский языковой закон.

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Трансляция заседания ведется на сайте ООН. Представитель российской стороны уже обвинил Украину в ущемлении прав русскоязычного населения, а также заявил, что в украинском обществе нет консенсуса по поводу принятия языкового закона.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 17.00 по киевскому времени начнется заседание Совета безопасности ООН по вопросу относительно закона Украины о функционировании украинского языка как государственного.

В МИД Украины заявили, что Россия в Совбезе ООН решила отвлечь внимание от годовщины трагедии MH17 вопросом об украинском языке.