У Зеленского планируют ликвидировать одно из украинских министерств
Команда президента Украины Владимира Зеленского планирует ликвидировать Министерство информационной политики.
Об этом сообщил советник Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев, передает "Детектор медиа".
"МИП мы планируем перезагрузить в ноль", – сказал он.
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Потураев сообщил, что в планах президентской команды – объединение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания (независимый регуляторный орган) и Государственного комитета телевидения и радиовещания (орган исполнительной власти). Отметим, что оба эти органы предусмотрены Конституцией Украины.
"У нас есть идея объединения Госкомтелерадио и Нацсовета. Потому что у Госкомтелерадио мало хозяйственных функций. Надо укрепить в том числе и финансово, и личный состав. Также мы должны обеспечить независимость регулятора", – сказал он.
На вопрос, каким образом планируется объединить Нацсовет и Госкомтелерадио, Потураев ответил, что путем изменений в Конституцию. При этом, по его мнению, регулятор должен оставаться конституционным органом.
Напомним, Министерство информационной политики было создано в декабре 2014 года.