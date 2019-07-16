У Зеленского планируют ликвидировать одно из украинских министерств

Мининформполитики хотят "перезагрузить в ноль".

Команда президента Украины Владимира Зеленского планирует ликвидировать Министерство информационной политики.

Об этом сообщил советник Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев, передает "Детектор медиа".

"МИП мы планируем перезагрузить в ноль", – сказал он.

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Потураев сообщил, что в планах президентской команды – объединение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания (независимый регуляторный орган) и Государственного комитета телевидения и радиовещания (орган исполнительной власти). Отметим, что оба эти органы предусмотрены Конституцией Украины.

"У нас есть идея объединения Госкомтелерадио и Нацсовета. Потому что у Госкомтелерадио мало хозяйственных функций. Надо укрепить в том числе и финансово, и личный состав. Также мы должны обеспечить независимость регулятора", – сказал он.

На вопрос, каким образом планируется объединить Нацсовет и Госкомтелерадио, Потураев ответил, что путем изменений в Конституцию. При этом, по его мнению, регулятор должен оставаться конституционным органом.

Напомним, Министерство информационной политики было создано в декабре 2014 года.