Украинским пленным в России морякам окажут квалифицированную медпомощь (видео)

Однако, обсуждался ли возможный обмен, омбудсмены Украины и РФ не уточнили.

Украинским военнопленным морякам, которые содержатся в России, окажут квалифицированную медицинскую помощь.

Как говорится в сюжете ТСН, такой договоренности сегодня достигли омбудсмены Украины и России Людмила Денисова и Татьяна Москалькова в Киеве.

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Врачей должны допустить, в частности, к раненым Андрею Эйдеру, Василию Сороке, Андрею Артеменко и Юрию Будзило. А вот, обсудили ли возможный обмен военнопленных, уполномоченные по правам человека не уточнили.

Российский омбудсмен Москалькова назвала важной телефонную беседу, которая на днях состоялась между Зеленским и Путиным, заявив о определенных импульсах для возможности более эффективного решения и помощи морякам.

Следующий раунд переговоров состоится завтра в России.

Как сообщал УНИАН, недавно появилась информация, что моряков могут выпустить уже на этой неделе. Так, экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинских военнопленных освободят до дня внеочередных парламентских выборов.

В российском МИД подтвердили: об обмене моряков сейчас ведутся переговоры.