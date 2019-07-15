Украинским пленным в России морякам окажут квалифицированную медпомощь (видео)
Украинским военнопленным морякам, которые содержатся в России, окажут квалифицированную медицинскую помощь.
Как говорится в сюжете ТСН, такой договоренности сегодня достигли омбудсмены Украины и России Людмила Денисова и Татьяна Москалькова в Киеве.
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Врачей должны допустить, в частности, к раненым Андрею Эйдеру, Василию Сороке, Андрею Артеменко и Юрию Будзило. А вот, обсудили ли возможный обмен военнопленных, уполномоченные по правам человека не уточнили.
Российский омбудсмен Москалькова назвала важной телефонную беседу, которая на днях состоялась между Зеленским и Путиным, заявив о определенных импульсах для возможности более эффективного решения и помощи морякам.
Следующий раунд переговоров состоится завтра в России.
Как сообщал УНИАН, недавно появилась информация, что моряков могут выпустить уже на этой неделе. Так, экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинских военнопленных освободят до дня внеочередных парламентских выборов.
В российском МИД подтвердили: об обмене моряков сейчас ведутся переговоры.