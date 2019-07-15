Французский журналист согласился дать показания по делу Маркива (видео)

Гого отметил, что итальянская прокуратура провалила расследование.

Французский журналист Поль Гого, который был на Донбассе вместе с Уильямом Рогелоном, главным свидетелем обвинения в деле нацгвардейца Виталия Маркива, и которому Рогелон позвонил в момент обстрела, назвал решение суда Павии потрясающим и заявил о готовности дать показания во время апелляционного рассмотрения.

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“Потрясающее решение итальянского правосудия, для тех, кто хоть немного знает это дело. Поскольку я был в первых рядах этой драмы, я бы хотел свидетельствовать”, - рассказал журналист.

Гого отметил, что итальянская прокуратура провалила расследование: “Я был в Донецке, я там жил с пострадавшим французом. Он мне позвонил в момент обстрела, я предупредил посольство. Его серьезность никогда не подвергалась сомнению, хотя он однозначно сыграл роль в течении этой драмы. Но, похоже, Италия полностью провалила расследование”.

Гого заметил, что Маркива осудили "на основе ложных показаний" и явно под давлением журналистских профсоюзов.

Как сообщал УНИАН, несмотря на наличие убедительных доказательств в том, что Виталий Маркив никак не мог быть причастным к обстрелу, в результате которого погибли в мае 2014 года в Донецкой области итальянский фоторепортер Андреа Роккеллі и его российский переводчик Андрей Миронов, суд в городе Павия приговорил нацгвардейца до 24 лет заключения.