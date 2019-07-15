Посольство США ожидает тщательного расследования обстрела телеканала "112 Украина"

Американские дипломаты заявили, что физические нападения на журналистов или офисы СМИ недопустимы.

В Посольстве Соединенных Штатов Америки в Украине ожидают тщательного расследования обстрела здания телеканала "112 Украина" из гранатомета.

Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.

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"Физические нападения на журналистов или офисы любых медиа недопустимы. Мы надеемся на тщательное расследование недавнего нападения на офис телеканала "112", - заявили американские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, ночью 13 июля в Киеве неизвестные обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина".

В полиции произошедшее квалифицировали как террористический акт и объявили о проведении спецоперации по задержанию стрелка. Досудебное расследование уголовного производства осуществляют следователи Службы безопасности Украины.