Посольство США ожидает тщательного расследования обстрела телеканала "112 Украина"
В Посольстве Соединенных Штатов Америки в Украине ожидают тщательного расследования обстрела здания телеканала "112 Украина" из гранатомета.
Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.
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"Физические нападения на журналистов или офисы любых медиа недопустимы. Мы надеемся на тщательное расследование недавнего нападения на офис телеканала "112", - заявили американские дипломаты.
Как сообщал УНИАН, ночью 13 июля в Киеве неизвестные обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина".
В полиции произошедшее квалифицировали как террористический акт и объявили о проведении спецоперации по задержанию стрелка. Досудебное расследование уголовного производства осуществляют следователи Службы безопасности Украины.